Sharon Stone spodbudila Halle Berry, da podari oblačila žrtvam požara

Sharon Stone si prizadeva kar najbolj pomagati prizadetim v grozljivem požaru v Los Angelesu. Igralka vabi vse, naj se ji pridružijo pri pomoči, obenem pa spodbuja k darovanju oblačil. Na njeno prošnjo se je odzvala tudi igralka Halle Berry, ki je dejala, da bo na zbirno mesto odpeljala celotno omaro oblačil. Kakor princ Harry in Meghan Markle pa je v svoj dom prijatelje in bližnje, ki so se morali evakuirati, sprejela tudi Sharon.

Halle Berry je obljubila, da bo izpraznila celotno omaro, da bi pomagala prizadetim v požarih v Los Angelesu. Igralka se je odzvala na javni poziv igralske kolegice Sharon Stone, ki je na družbeno omrežje delila videoposnetek, v katerem je povabila javnost, naj obiščejo trgovino COOP, kjer lahko darujejo oblačila in dodatke za pomoč tistim, ki so bili evakuirani in izgubili vse zaradi ognjenih zubljev. Pomoči potrebni lahko oblačila nato prevzamejo brezplačno.

Sharon Stone in Halle Berry. FOTO: Profimedia icon-expand

Halle se je takoj odzvala na video in zapisala: "Tam sem. Prinašam vse, kar imam!!" 58-letnica je videoposnetek nato delila še na svojo stran in zapisala: "Pospravljam celotno omaro in grem v COOP! Če živite na območju južne Kalifornije, vas pozivam, da storite enako. To je nekaj, kar lahko storimo že danes, da pomagamo vsem razseljenim družinam, ki že danes potrebujejo osnovne stvari! Hvala, Sharon Stone za tvoje vodstvo. Rada te imam Gospa." Mnogi sledilci so komentirali objavo in se zahvalili vsem, ki pomagajo."Hvala, Halle! Mnogi člani moje družine so izgubili domove, vključno z domom moje pokojne matere. Ni ga več," je dejala sledilka, Halle pa ji je odgovorila: "O moj bog. Zelo mi je žal, naj te Bog blagoslovi! Obljubim, da bom tudi v prihodnje pomagala po vseh svojih zmožnostih!"

V požaru, ki je izbruhnil pred dnevi je bilo že pet smrtnih žrtev, domove pa je izgubili nešteto ljudi. Med njimi so tudi številni zvezdniki med drugim Paris Hilton, Anthony Hopkins in Anna Faris.