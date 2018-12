Sharon Stone v objemu nominiranca za Nobelovo nagrado

Sharon Stoneje zaradi filma Prvinski nagon iz leta 1992 postala seks simbol devetdesetih. Sledili so filmi Vročica, Popolni spomin, Kazino, Specialist, Hitri in mrtvi in Zlomljeno cvetje.

Igralka, ki je letos praznovala 60. rojstni dan, je na praznovanju uživala v družbi 41-letnega italijanskega bogataša Angela Boffa. Ker se ji je na roki svetil diamantni prstan, pa so mnogi namigovali, da je celo zaročena. Parček so skupaj opazili tudi začetku oktobra.

Zdaj pa so igralko ujeli v Italiji, ko se je po ulicah sprehajala z novim moškim. Ker so fotografi ujeli tudi njun vroč poljub, je očitno igralka v mesecu dni zamenjala moškega. Za njen smeh in veselje zdaj skrbi 50-letni Enzo Cursio, priznani italijanski aktivist in novinar, ki je bil letos nominiran celo za Nobelovo nagrado za mir. Nasmejani parček so ujeli več večerov zapored, igralka pa se je z njim udeležila tudi svečane prireditve.