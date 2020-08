Sharon Stone v strahu za sestro pokazala njeno bolniško sobo

Sharon Stone je zelo jezna na vse, ki ne nosijo zaščitne maske in s tem ogrožajo zdravje drugih. Zaradi takšne malomarnosti je namreč za novim koronavirosom zbolela njena mlajša sestraKelly, rojena 1961, ki spada v ranljivo skupino, saj ima lupus. Kronična avtoimunska bolezen povzroča vnetja in bolečine po celem telesu. Prizadene krvne celice, kožo, sklepe, ledvice in pljuča. Po zadnjih podatkih za njo boleha približno pet milijonov svetovnega prebivalstva.

62-letna igralka se je oglasila na Instagramu, kjer ima 2,2 milijona sledilcev, in v dramatičnem pozivu pojasnila sestrino stanje in prosila vse, naj nosijo masko, ker bodo le tako lahko zaščitili sebe in druge.