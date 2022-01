Shawn Mendes in Camila Cabello ponovno videna skupaj

Shawn Mendes in Camila Cabello ostajata v dobrih prijateljskih odnosih, pri uspešnem prijateljevanju kljub prekinjeni romantični zvezi pa uspešno sodeluje tudi psiček Tarzan. Zlati prinašalec, ki sta ga zvezdnika posvojila skupaj, je po razhodu odšel s Camilo, kar je 23-letnega Mendesa zelo užalostilo.

Shawn Mendes in Camila Cabello ostajata prijatelja.

Sodeč po fotografijah, ki so nedavno preplavile splet, se zdi, da je mlada družinica ponovno povezana, saj sta glasbenika psička skupaj peljala na sprehod. "Danes je dober dan, saj sta se moji dve najljubši osebi ponovno srečali. Vse tri je lepo ponovno videti skupaj. Prijatelji za vedno," je pod fotografije pripisala ena od oboževalk na Twitterju.

Ponovno snidenje s Tarzanom je veliko pomenilo tudi Mendesu, ki je ob razhodu s pevko izrazil, da ga zelo pogreša. "Shawn in Camila sta Tarzana posvojila skupaj, Shawn pa ga je vzljubil kot otroka. Po njunem razhodu je Tarzana k sebi vzela Camila, on pa je zelo žalosten, da psa sedaj ne videva. Tarzana zares zelo pogreša," je takrat razkril vir blizu njega in dodal, da pevec razmišlja celo o deljenem skrbništvu.