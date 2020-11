Shawn Mendes izolacijo izkoristil za druženje s Camilo in ustvarjanje albuma

Pred izidom svojega novega albuma je Shawn Mendes v intervjuju spregovoril o tem, kako je preživel letošnje leto. Poleg tega, da je veliko časa preživel z družino, je užival tudi v opravljanju vsakdanjih opravkov, za katere prej ni imel časa.

Tako kot številni glasbeniki je tudi Shawn Mendes moral odpovedati turnejo in najti nov način za ustvarjanje glasbe. V kratkem intervjuju z Zanom Lowejem je spregovoril o tem, kako si je vzel čas zase in za svoje najbližje, hkrati pa je prvič občutil, kako je, ko nisi vsak dan na poti. "Pandemija, ki je s seboj prinesla izolacijo in karanteno, je bila nekaj grozljivega in res težkega za vse, ampak jaz sem iz te nastale situacije potegnil nekaj pozitivnega. In to je mirovanje."

icon-expand Camila Cabello in Shawn Mendes izolacijo preživljata v Miamiju. FOTO: Profimedia

"Odšel sem v Miami in živel s Camilo Cabello, njenimi starši in njeno sestro. Prvi teden sem bil precej pod pritiskom, ker sem se bal, da ne bom mogel dokončati novega albuma," je povedal 22-letnik. "Spoznal sem, kako prijetno je vsak večer zaspati v isti postelji, imeti čas za gledanje filmov, kuhati večerjo z družino in prati perilo. Vem, da se to sliši neumno, ampak od 15. leta sem bil na turnejah in se ne spomnim, kdaj sem nazadnje vohal sveže oprano perilo. Izredno prijeten vonj. Resnično pomirjajoč."

To obdobje pa je glasbenik izkoristil tudi za ustvarjanje in začetek snemanja novega albuma z naslovom Wonder. Izšel naj bi 4. decembra, v ospredju pa so iskrena razmišljanja o življenju in ljudeh. "To mirovanje je spodbudilo tudi vprašanja o tesnobi, ki sem jo občutil tudi sam, po drugi strani pa sem veliko časa razmišljal tudi o svojem delu."Pri pesmi Monsterje sodeloval z Justinom Bieberjem, predstavila pa jo bosta 20. novembra. Shawn je tako veliko prostega časa izkoristil za nove melodije, svoj notranji mir je spremenil v močno glasbo, za katero je prepričan, da bo navdušila oboževalce. "To je bilo najboljše darilo, ki sem ga kdarkoli dobil v življenju."