Shawn Mendes ne obžaluje odpovedi glasbene turneje

Odločitev ni bila lahka, vendar Shawn Mendes ne obžaluje odpovedi turneje leta 2022. 26-letni glasbenik je priznal, da je bila to zanj največja in najtežja odločitev v življenju. V tistem obdobju se je namreč soočal z depresijo in tesnobo. "Nisem imel drugih vidikov življenja, s katerimi bi se čutil povezanega, na katere bi se lahko naslonil, da bi si privoščil malo odmora od turnej," je med drugim povedal pevec.

OGLAS

Shawn Mendes se je pojavil v podkastu On Purpose with Jay Shetty in spregovoril o odpovedi svoje turneje Wonder: The World Tour leta 2022 po samo sedmih nastopih, da bi se osredotočil na svoje duševno zdravje. To je bila zanj najtežja in največja odločitev, ki jo je moral sprejeti. V tistem obdobju se je zvezdnik soočal z depresijo in tesnobo. Hujše od občutkov pa mu je bilo dejstvo, da je zaradi tega spregledal vse ljudi, ki ga imajo radi in ga podpirajo.

Shawn Mendes FOTO: Profimedia icon-expand

Shawn je zaslovel v mladih letih in od takrat nastopil na ogromno koncertih in se odpravil po številnih turnejah, kljub težavam, s katerimi se je soočal. A leta 2022 naj bi šlo za popolnoma drugačno izkušnjo. "Nisem imel kam iti, ko so stvari postajale težje. Nisem imel drugih vidikov življenja, s katerimi bi se čutil povezanega, na katere bi se lahko naslonil, da bi si privoščil malo odmora od turnej," je povedal pevec. "Odpoved te turneje je bila daleč najtežja odločitev v mojem življenju in daleč največja odločitev v mojem življenju in dala mi je življenje. Dala mi je čas, da odkrijem toliko novega o sebi," je priznal zvezdnik.