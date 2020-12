Shawn Mendes o komentarjih glede spolne usmerjenosti: Res sem trpel

Glasbenik Shawn Mendes, ki si utira pot med glasbene ikone, se je že kot najstnik moral braniti pred zlobnimi jeziki. V novem intervjuju je iskreno spregovoril o tem, kako se počuti, ko ga številni zmerjajo in se spotikajo ob njegovo spolno usmerjenostjo.

22-letniShawn Mendes je bil gost v podkastu Daxa ShepardaArmchair Expert, za katerega je spregovoril o stvareh, ki so zanj frustrirajoče."Zame je bilo izredno težko, ker sem bil zelo blizu nekaterim ljudem, ki so bili istospolno usmerjeni in iz katerih so se norčevali," je dejal 22-letnik. "V njihovem imenu sem čutil jezo."

Shawn Mendes

Kanadski pevec je še dejal, da je komentiranje govoric izredno zahtevno, ker si lahko ljudje stvari hitro razlagajo narobe. "Povedati moraš v smislu, nisem gej, ampak s tem ne bi bilo nič narobe. Ali: ni narobe, če si gej, a sam to nisem. V resnici ne vem, kako se odzvati v takšni situaciji." "Od mojega 15. leta me kličejo 'gej'. Ob tem jih vedno vprašam, kaj to sploh pomeni. Seveda sem imel težave z načinom, kako zveni moj glas. Mogoče jih je presenetil tudi moj način sedenja, ker sem imel rad prekrižane noge. Zaradi neprimernih komentarjev sem res trpel." Dodaja, da se zaveda, da imajo drugi fantje podobne težave in o tem bi morali več govoriti.

Shawn Mendes in Camila Cabello

Nekaj besed je v intervjuju namenil še vzgoji in družini, v kateri je odraščal: "Vzgoja močno vpliva na način, kako te okolica dojema." Hkrati je potrdil, da včasih še vedno dobi neprijetna vprašanja, na to pa ima tudi pripravljen odgovor. Običajno pove, da se v tem času osredotoča nase. Do boljše samopodobe pa mu pomaga tudi partnerica Camila Cabello, s katero sta par od julija 2019.

Za konec je še dejal, da je prav, da so moški ranljivi in se ne bojijo pokazati čustev. "Moški morajo pokazati svojo ranljivost. Moramo jokati. Nehajte misliti, da je pogumno skrivati čustva. Začnite razmišljati ravno nasprotno."