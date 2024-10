Shawn Mendes o svoji spolni usmerjenosti: Še vedno se iščem

Shawn Mendes je med koncertom v Denverju spregovoril o svoji spolni usmerjenosti. O tem namreč že leta krožijo govorice, čeprav je več let hodil s pevsko kolegico Camilo Cabello. Pevec je tokrat priznal, da se še išče in da so vsa ta vprašanja velik vdor v njegovo zasebnost. Njegova izpoved je sprožila burno razpravo na spletu, saj številni oboževalci menijo, da je to zgolj njegova stvar in da nihče od njega ne bi smel zahtevati, da se opredeli.