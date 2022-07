Shawn Mendes odpovedal turnejo: Duševno zdravje je na prvem mestu

"Kot veste sem moral zadnjih nekaj tednov turneje prestaviti, saj nisem bil popolnoma pripravljen na davek, ki ga bom moral zaradi nje plačati. Turnejo sem začel vznemirjen, da končno spet igram v živo po dolgi pavzi zaradi pandemije, a v resnici nisem bil pripravljen na to, kako težko bo po tako dolgem času ponovno koncertirati," je zapisal Shawn Mendes na svojem Instagramovem profilu, nato pa oboževalcem sporočil, da odpoveduje vse nastope v sklopu turneje Wonder: The World Tour , ki so mu ostali.

"Po posvetovanju z mojo ekipo in izjemno skupino zdravnikov, mi je postalo še bolj jasno, da potrebujem čas, ki si ga osebno nikoli nisem vzel, da stopim na realna tla in se vrnem močnejši. Žal moram odpovedati vse preostale datume v Severni Ameriki, Združenem kraljestvu/Evropi. Upali smo, da bom morda lahko ponovno nastopil, če si vzamem malo premora, ampak trenutno moram moje dušeno zdravje postaviti na prvo mesto," je iskreno priznal 23-letni zvezdnik.

V zaključku je glasbenik zapisal, da bo kljub premoru ustvarjal novo glasbo, prav tako pa se veseli, da bo svoje oboževalce srečeval na prihodnjih turnejah. "Vem, da ste vsi zelo dolgo čakali, da si ogledate moj šov, in srce se mi lomi, ker vam moram to sporočiti, ampak obljubim vam, da bom nazaj takoj, ko si bom vzel dovolj časa za zdravljenje. Rad vas imam in hvala, ker me podpirate in na tem potovanju ostajate z mano."