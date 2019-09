Shawn Mendes potrdil, da je v razmerju

Shawn Mendes in Camila Cabellose celo poletje nista ločila drug od drugega. Čeprav so ju fotografske bliskavice večkrat ujele skupaj, se nikakor ne opogumita, da bi naglas spregovorila o njuni zvezi. Glasbenika sta na začetku poletja združila moči pri pesmi Señorita (Gospodična), za katero sta posnela tudi vroč videospot. In vse od takrat ne poniknejo govorice o njuni domnevni zvezi. Nekateri so celo začeli špekulirati, da je njuno razmerje v javnosti zlagano in da gre zgolj za dobro promocijo.