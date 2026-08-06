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Tuja scena

Shawn Mendes potrdil zvezo z nekdanjim dekletom Neymarja

Rio de Janeiro, 06. 08. 2026 11.10 pred 4 dnevi 2 min branja 4

Avtor:
A. P.
Shawn Mendes in Bruna Marquezine

Po mesecih špekulacij, govoric in zasledovanja paparacev je Shawn Mendes z objavo na svojem profilu na Instagramu nedvoumno potrdil zvezo z brazilsko zvezdnico Bruno Marquezine. Glasbenik je namreč svoji izbranki ob rojstnodnevni čestitki prvič javno izpovedal ljubezen.

Nič ni zares uradno, dokler se ne pojavi na družbenih omrežjih. Shawn Mendes je z objavo na svojem profilu na Instagramu vendarle tudi uradno potrdil, da je srečno zaljubljen. Slavni glasbenik je namreč objavil video, v katerem sta z 31-letno brazilsko igralko Bruno Marquezine presenetila skupino otrok.

Shawn Mendes in Bruna Marquezine na plaži v Riu
Shawn Mendes in Bruna Marquezine na plaži v Riu
FOTO: Profimedia

"Vse najboljše, draga. V vsak prostor, v katerega vstopiš, prineseš svetlobo," je med drugim zapisal Mendes. "Da ne bom preveč osladen, ampak resnično si spremenila moje življenje in neizmerno sem ti hvaležen. Zelo, zelo, zelo te ljubim," je zaključil. Bruna pa se je hitro odzvala s komentarjem: "Hvala, tako zelo te ljubim."

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Govorice o njunem razmerju so se prvič pojavile že lansko leto, ko so ju skupaj opazili na koncertu Due Lipe v Sao Paulu. V zadnjih mesecih so ju fotografi večkrat ujeli skupaj med obiski plaže, sprehodi in na zmenkih. Kljub temu da razmerja ne skrivata več pred javnostjo, o zvezi za medije še nista spregovorila.

Bruna Marquezine je v rodni Braziliji zvezdnica že od otroštva. Pred kamerami se je prvič pojavila že s petimi leti, potem pa kmalu začela nastopati v brazilskih televizijskih nadaljevankah. Mednarodnemu občinstvu se je predstavila s filmom Blue Beetle, v katerem je zaigrala v eni od glavnih vlog. Številni pa jo poznajo po zelo odmevnem razmerju z nogometnim zvezdnikom Neymarjem, ki so ga brazilski mediji spremljali na vsakem koraku.

Razlagalnik

Shawn Mendes je kanadski pevec in tekstopisec, ki je svojo kariero začel leta 2013 z objavljanjem priredb pesmi na platformi Vine. Njegov talent je hitro pritegnil pozornost glasbene industrije, kar ga je vodilo do podpisa pogodbe z založbo in izida uspešnih albumov, kot sta Handwritten in Illuminate. Znan je po svojem značilnem glasu in akustičnem pop slogu, s katerim je osvojil vrhove svetovnih glasbenih lestvic.

Brazilske televizijske nadaljevanke, znane kot 'telenovele', so izjemno pomemben del brazilske kulture. Zanje so značilne dolge sezone, dramatični zapleti, čustvene zgodbe in visoka produkcijska kakovost. Te serije imajo v Braziliji ogromno gledanost in pogosto služijo kot odskočna deska za mlade igralce, saj so sestavni del vsakdana milijonov ljudi, ki spremljajo življenja likov skozi več mesecev ali celo let.

Blue Beetle je ameriški superjunaški film iz leta 2023, ki temelji na istoimenskem liku iz stripov založbe DC Comics. Zgodba sledi mlademu Jaimeju Reyesu, ki po naključju postane gostitelj nezemeljskega artefakta, znanega kot 'skarabej', ta pa mu podeli neverjetne moči in oklep. Film je pomemben, ker predstavlja enega prvih superjunaških projektov z glavnim junakom latinskoameriškega rodu, Bruna Marquezine pa v njem igra pomembno vlogo, ki ji je odprla vrata v Hollywood.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Shawn Mendes Bruna Marquezine
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KOMENTARJI4

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
blef
06. 08. 2026 13.20
Ta pa je ujela dva kapitalca že mora bit posebna.
Odgovori
+1
1 0
romeno
06. 08. 2026 12.52
Zelo spoštljiv na slov. Vsaka vam čast
Odgovori
0 0
Amor Fati
06. 08. 2026 11.58
Če imaš svojo resnično rad in jo resnično ljubiš, je ni ženske na tem svetu, ki bi bila vredna greha.
Odgovori
+2
2 0
blef
06. 08. 2026 13.23
Ne glede na okoliščine so mnoge vredne greha.
Odgovori
0 0
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