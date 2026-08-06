Shawn Mendes potrdil zvezo z nekdanjim dekletom Neymarja

Nič ni zares uradno, dokler se ne pojavi na družbenih omrežjih. Shawn Mendes je z objavo na svojem profilu na Instagramu vendarle tudi uradno potrdil, da je srečno zaljubljen. Slavni glasbenik je namreč objavil video, v katerem sta z 31-letno brazilsko igralko Bruno Marquezine presenetila skupino otrok.

Shawn Mendes in Bruna Marquezine na plaži v Riu FOTO: Profimedia

"Vse najboljše, draga. V vsak prostor, v katerega vstopiš, prineseš svetlobo," je med drugim zapisal Mendes. "Da ne bom preveč osladen, ampak resnično si spremenila moje življenje in neizmerno sem ti hvaležen. Zelo, zelo, zelo te ljubim," je zaključil. Bruna pa se je hitro odzvala s komentarjem: "Hvala, tako zelo te ljubim."

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Govorice o njunem razmerju so se prvič pojavile že lansko leto, ko so ju skupaj opazili na koncertu Due Lipe v Sao Paulu. V zadnjih mesecih so ju fotografi večkrat ujeli skupaj med obiski plaže, sprehodi in na zmenkih. Kljub temu da razmerja ne skrivata več pred javnostjo, o zvezi za medije še nista spregovorila.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Shawn Mendes in Bruna Marquezine Profimedia

Shawn Mendes in Bruna Marquezine Profimedia

Shawn Mendes in Bruna Marquezine Profimedia

Shawn Mendes in Bruna Marquezine Profimedia

Shawn Mendes in Bruna Marquezine Profimedia









Bruna Marquezine je v rodni Braziliji zvezdnica že od otroštva. Pred kamerami se je prvič pojavila že s petimi leti, potem pa kmalu začela nastopati v brazilskih televizijskih nadaljevankah. Mednarodnemu občinstvu se je predstavila s filmom Blue Beetle, v katerem je zaigrala v eni od glavnih vlog. Številni pa jo poznajo po zelo odmevnem razmerju z nogometnim zvezdnikom Neymarjem, ki so ga brazilski mediji spremljali na vsakem koraku.