Shawn Mendes prestavil turnejo: Pritisk me je dohitel

"Srce se mi lomi ob tem, ampak obvestiti vas moram, da bom žal moral do nadaljnjega preložiti prihodnje tri tedne svetovne turneje. Na turnejah sem od svojega 15. leta in če sem iskren, je bilo zmeraj težko biti stran od družine in prijateljev. Po nekaj letih življenja brez turnej, sem začutil, da bi se lahko odpravil na novo turnejo, a je bila moja odločitev prenagljena, saj sta me dohitela stres in pritisk, zaradi katerih ne morem nadaljevati," je zapisal 23-letnik.

Shawn Mendes je na družbenem omrežju Instagram svoje sledilce obvestil, da bo prestavil svetovno turnejo, ki se bo imenovala Wonder. Razlog za to odločitev so njegove težave z duševnim zdravjem, s katerimi se srečuje že nekaj časa. Za prestavitev turneje pa se je odločil po posvetu s strokovnjaki.

"Potrebujem nekaj časa za zdravljenje in da najprej poskrbim zase in za svoje duševno zdravje. Takoj, ko bom imel kakršne koli novice, vas bom o tem obvestil," je še dodal. Pevec je svojim oboževalcem že meseca aprila zaupal, da ima težave z duševnim zdravjem, takrat je tudi delil daljši zapis na Instagramu, v katerem je opisal, da se večino časa počuti, kot da bi letel ali kot da bi se utapljal ter se spraševal, ali je to normalno počutje za 20-letnika.

"Čeprav sem zelo uspešen, le redko občutim uspeh in se preveč osredotočam na tisto, česar nimam. Pozabim na to, kar vse že imam. Sem preveč navdušen in preveč me vse stimulira. Resnica je tudi to, da sem v redu," je zapisal. Leta 2018 je v intervjuju z novinarjem Zanom Lowom dejal, da njegova uspešnica In My Blood govori o anksioznosti.

"Med odraščanjem sem bil umirjen in zelo stabilen otrok. Poznam ljudi, ki trpijo zaradi anksioznosti in mi jih je bilo težko razumeti, potem pa je zadelo še mene. Začel sem se spraševati, kaj se z mano dogaja. Ta pesem je resnična, najboljša stvar pri njej pa je, da ne govori samo o neuspehu," je povedal. V dokumentarnem filmu, ki je izšel leta 2020, pa je priznal še, da mu je zelo težko biti ločen od družine in prijateljev, ki jih ima v Kanadi.