Shawn Mendes s Camilo Cabello odšteva minute do božiča

"Mislim, da je dobro, da je tvoja boljša polovica tvoja prijateljica že vrsto let. Tako se lahko res dobro spoznaš in se brez težav prepustiš. Ljubezen do Camile me je naučila, kaj pomeni biti ranljiv, pošten in srečen,"je dejal v intervjuju za People in dodal, da se še vedno marsikaj nauči od nje.

Zaljubljenca sta karanteno preživela skupaj v Miamiju. Shawn je v tem času predstavil tudi nov album Wonder, navdih pa je črpal ravno iz ljubezni do Camile. Pevec ob tem upa, da se bo lahko kmalu vrnil na oder, kjer bo zabaval množico, a seveda želi, da bi bilo to varno. "Upam, da bo virus oslabel in se bomo lahko vrnili s še boljšo energijo. Želim si spet videti obraze vseh ... A ne preko konferenčnih klicev,"je še dejal 22-letnik.