Shawn Mendes se je izbranki poklonil z romantično objavo

Shawn Mendes in Camila Cabello sta se na filmski premieri v Miamiju sprehodila po slavnostni rdeči preprogi, ki je bila tokrat obarvana v vijolične barve. Kubansko-ameriška igralka in pevka Camila, ki je v glasbenem filmu zaigrala istoimensko junakinjo Cinderello, po naše Pepelko, je za to posebno priložnost izbrala belo kratko majico in razkošno nežno rumeno krilo iz tila znamke Christian Siriano. Njen dolgoletni partner pa je nosil bele hlače in prosojno črno srajco z globokim dekoltejem.

"Čestitam, ljubezen moja, tako zelo sem ponosen nate. Nikoli nisem videl, da bi se kdo tako močno trudil, da bi bil prisoten vsak dan in bil pri tem resnično profesionalen, prijazen in pristen. Tako zelo te občudujem. Film je res lep s čudovitim sporočilom. Ljubite te, draga moja," je zapisal na Instagramu, kjer ima več kot 62 milijonov sledilcev, ter ob tem delil njuno romantično fotografijo, na kateri se na dan premiere na balkonu poljubljata.