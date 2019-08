Shawn Mendes se je opravičil za svoje stare grehe

Nadaljeval je: "Za svoje besede se iskreno opravičujem in razumem, kako žaljive so bile te objave. Komentarji niso bili na mestu in te besede ne predstavljajo mene kot takšnega." Dodal pa je še, da zagovarja enakost in ljubezen.

21-letni glasbenik Shawn Mendes se je opravičil za rasistično obarvane tvite, ki jih je objavil pri 14 letih starosti. V svoji Instagram zgodbi (posnetek, ki izgine v 24 urah, op. a.) pa je zdaj zapisal: "Ko sem bil mlajši, sem na družbenih omrežjih objavil nekaj rasno nestrpnih komentarjev in žal mi je za to."

V zdaj izbrisanih tvitih naj bi Shawn uporabil besedo 'črnuh' (slabšalni izraz za Afroameričana, op. a.), v enem pa je poleg svoje fotografije, na kateri je imel razmršene lase, zapisal: "Imam afro!"

S tviti ga je soočila tudi oboževalka, ki je na pevčevi turneji dobila priložnost, da ga vpraša karkoli. Odgovoril je, da je nekatere stvari treba pustiti v preteklosti in priznal še, da so nekatere od teh tvitov objavili njegovi prijatelji, ker se jim je to zdelo zavabno. "Takrat sem imel okoli dva tisoč sledilcev in se mi to ni zdelo pomembno. Nikdar nisem mislil, da bom imel več milijonov sledilcev. Vendar se vseeno opravičujem za vso neobčutljivost, ki sem jo izrazil v preteklosti, kljub temu pa moja osebnost ni takšna," je zaključil.