Shawn Mendes se je z novo tetovažo poklonil sestri

Shawn je sicer karanteno preživljal s svojo ljubeznijo Camilo Cabello, s katero sta skupaj eno leto. Nedavno je dejal, da se je med karanteno soočal z različnimi čustvi in da niso bili vsi dnevi dobri: "Dovolite si čutiti. Ne zapirajte se vase, če se počutite ujete ali v stresu. To so težki časi za vse in zaslužite si potrpljenje. Moja čustva so bila razpuščena … Nekatere dni sem se počutil v redu, druge je bilo grozno. Ko sem si naglas priznal čustva, sem jih lažje predelal in se premaknil naprej. Poskušam biti prijazen in sočuten do sebe. Dovolite si gledati filme cel dan, če to je tisto, kar vaše srce potrebuje."