Shawn Mendes si želi deljenega skrbništva nad psom Tarzanom

"Shawn in Camila sta Tarzana posvojila skupaj, Shawn pa ga je vzljubil kot otroka. Po njunem razhodu je Tarzana vzela Camila, on pa je zelo žalosten, da psa sedaj ne videva. Tarzana zares zelo pogreša," je še razkril vir. Da je situacija še malce bolj napeta, pa Camila na družbenih omrežij od njunega razhoda pogosto objavlja fotografije in videoposnetke, na katerih je tudi Tarzan. Zvezdnica je tudi v videu za zahvalni dan omenila kužka, ko je naštevala, za kaj vse je hvaležna.

Shawn in Camila sta novico o razhodu sporočila v objavi na Instagramu 17. novembra, kjer sta zapisala: "Odločila sva se, da najino romantično zvezo zaključiva, a najina ljubezen drug do drugega je močnejša kot kadar koli prej. Zvezo sva začela kot najboljša prijatelja in to bova ostala tudi naprej." A kot kaže, se je od takrat kar nekaj stvari spremenilo. Zvezdnika in najboljša prijatelja sta si nehala slediti na Instagramu, Shawnova glava skrb pa je Tarzan. "Vse, kar si želi, je, da bi lahko znova videl svojega pasa. S Camilo želi doseči nek dogovor, da bi si delila skrbništvo. Shawn meni, da bi bilo to najbolje za psa," je še dejal vir blizu zvezdnika.