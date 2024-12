Shawn Mendes spregovoril o svojem zvezdniškem ljubezenskem trikotniku

Zdi se, da je Shawn Mendes prvič javno spregovoril o svojem zloglasnem ljubezenskem trikotniku s Sabrino Carpenter in Camilo Cabello . Zvezdnik je v oddaji Johna Mayerja priznal, da se je, ko je hodil z eno izmed svojih nekdanjih deklet, ponovno srečal s prejšnjim dekletom zaradi nekaterih nerazrešenih čustev. "Dva dni, preden sem se družil s svojo bivšo, sem to tudi povedal, imel sem nerazrešena čustva," je povedal pevec. Zvezdnik je dejal, da bi moral takratnemu dekletu to povedati verjetno že dva tedna prej, ne zgolj dva dni.

Mayer je nato vprašal Mendesa: "Ali je v vsem tem nekaj, za kar bi lahko rekel: 'Ja, to sem naredil narobe?'" Mendes je odgovoril z največjo lekcijo, ki se je je naučil v življenju: "Nihče ne gre ven iz tega življenja, ne da bi bil poškodovan, in nihče ne gre ven iz tega življenja, ne da bi koga prizadel."

Medtem ko Mendes ne imenuje žensk, o katerih govori v posnetku, se je govorilo, da sta Shawn in Camila, ki sta hodila od leta 2019 do 2021, leta 2023 ponovno obnovila svojo ljubezensko razmerje, v času, ko je hodil s Carpenterjevo in domnevno potem tudi prekinil razmerje.

Mendesa in Camillo so opazili skupaj v Los Angelesu kmalu po valentinovem leta 2023. Aprila pa sta polnila naslovnice, ker so ju fotografirali med poljubljanjem na glasbenem festivalu Coachella, mesec za tem, pa sta skupaj obiskala še turnejo Taylor Swift. Medtem ko sta sčasoma ponovno šla vsak svojo pot, je Carpenterjeva navidezno namignila na ljubezenski trikotnik v uvodni pesmi novega albuma z naslovom Taste, ki govori o moškem, ki se giba med novo zvezo in nekdanjim dekletom. "Slišala sem, da sta spet skupaj, in če je to res, me boš okušala, ko te bo poljubljal," se glasi eden izmed verzov.