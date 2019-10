Shawn Mendes spregovoril o zvezi s Camilo Cabello

Shawn Mendesin Camila Cabello sta dobra prijatelja že vrsto let. Govorice o tem, da naj bi se med njima pletlo še kaj več kot le prijateljstvo pa so se začele pojavljati na začetku poletja, ko sta izdala izjemno priljubljeno pesem Señorita, za katero sta posnela tudi seksi videospot. In čeprav so ju paparaci večkrat ujeli skupaj, kar nekaj časa nista želela komentirati njunega odnosa.

Shawn je šele zdaj potrdil, da sta par postala na ameriški državni praznik, 4. julija. "Nisva dolgo par,"je Mendses povedal na koncertu v Avstraliji in dodal: "Uradno sva skupaj od 4. julija."