Shawn Mendes: Camila mi je pomagala do boljše samopodobe

Shawn Mendes , ki je v preteklih letih dosegel izjemen glasbeni uspeh, je v nedavnem intervjuju za britansko izdajo revije GQ priznal, da se še zmeraj bori s pomanjkanjem samozavesti in negativno samopodobo. 22-letnik je bil popolnoma odkrit glede težav, s katerimi se sooča zaradi življenja pod žarometi in s tem povezanim dojemanjem svojega telesa in podobe zvezdnika. Pevec, ki ga je revija obenem razglasila za solo izvajalca leta, je povedal, da mu v večni borbi z negativno samopodobo pomaga njegova izbranka Camila Cabello.

Par je skupaj med samoizolacijo zaradi pandemije preživel kar tri mesece v Miamiju, kjer se jima je pridružila tudi njena družina, Mendes pa je povedal, da je večino časa posvetil razmišljanju o sebi. ''Moji prijatelji so bili v tem času v Torontu, se zabavali in zadevali, sam pa sem se počutil, da ogromno zamujam, spraševal sem se, o čem lahko sploh pišem v svojih pesmih, če cel čas zamujam vso dogajanje,'' je dejal in ob tem omenil, da se je pogosto počutil izključenega tudi zaradi oznake 'dobrega fanta', ki so mu jo pripeli mediji in oboževalci.

Zaradi tega je prišlo do manjše krize identitete, pri reševanju težav pa so mu pomagali bližnji. Ko je dvomil vase, so ga spodbujali: ''Ti nisi le tvoje telo. Nisi samo tvoj glas. Nisi tvoje pesmi. Ti si ti in ljudje te imajo radi zaradi tega, kar si.''Pravi, da so to bili kljub vsemu za njega težki časi. ''Pogosto sem spal zgolj tri ure, saj sem se dve uri prej zbujal, da bi telovadil,'' je povedal in dodal, da je mislil, da bo izgubil oboževalce, če ne bo ohranjal dobre forme in fit, izklesanega telesa.