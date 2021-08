Shawn Mendes z nenapovedanimi nastopi presenetil oboževalce

Pevec je tako proslavil dejstvo, da je luč sveta ugledal njegova nova pesem Summer of Love. Ob tej priložnosti je slavje pričel v družbi prijateljem, s katerimi se je udeležil večerje v lokalu Beauty & Essex, kjer se je vstal in pričel prepevati. Nato so se odpravili na streho kluba PHD, kjer je zvezdnik takoj prijel za mikrofon in prisotno množico tudi nagovoril: ''Bodimo hvaležni, da smo zdravi in srečni,'' nato pa odpel eno od skladb.

To pa je bil šele začetek burne noči. Mendes in ekipa so se kasneje znašli v nočnem klubu Lavo, kjer je varnostno prepreko prestopil eden od oboževalcev, pevec pa ni protestiral, očividec je dejal: ''Z oboževalcem se je celo slikal in mu natočil kozarec tekile.''