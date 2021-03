Shawnu Mendesu ukradli avto, medtem ko je bil doma

No, to pa se ne zgodi velikokrat. Vlomilci so sicer želeli vlomiti v domovanje kanadskega glasbenika Shawna Mendesa in njegovega dekleta, pevke Camile Cabello. A ker so opazili, da sta zaljubljenca doma, so hitro pobegnili.

A ne praznih rok. Vlomilci so na poti iz domovanja priljubljenih glasbenikov na hitro pograbili še avtomobilske ključe in se s posestva odpeljali s terenskim avtomobilom znamke Mercedes razreda G.

Kot poroča TMZ,Shawn in Camila v času incidenta nista bila poškodovana, hkrati pa za zdaj še nihče ni bil aretiran, poročajo tuji mediji. Pristojni organi še iščejo krivca, trenutno še pregledujejo nadzorne kamere v Shawnovem domu in v okoliških ulicah.