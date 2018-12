Sheen obeležil leto dni treznosti na 'novi poti'

53-letni Charlie je takoj po objavi doživel val odobravanja in številne pozitivne komentarje od prijateljev in oboževalcev. Igralec se sicer drži precej proč od javnosti, saj ni veliko objavljal na družbenih omrežjih. Nazadnje je novembra objavil fotografijo s kačo, ko je bil v Avstraliji, kjer je obiskal živalsko zavetišče in se zahvalil ljudem Melbourna in Sydneyja.

Sicer pa se je na začetku leta 2016 pojavil v oddaji The Dr. Oz Show, v kateri je spregovoril o svoji borbi z alkoholom in, po njegovih besedah, skušal prenehati "okoli 2000-krat".

"Bilo je obdobje, ko nisem pil kar enajst let. Nobenega kokaina in pijače, enajst let. Zato vem, da mi lahko uspe," je dejal svoj čas.

Največji udarec je prišel, ko je leta 2012 dobil diagnozo, da je HIV pozitiven. "Hotel sem zadušiti anksioznost in kaj bo moje življenje postalo s to diagnozo, zato sem postajal otopel in nisem želel misliti na to. To je bilo takrat edino orodje, ki bi zatrlo veliko jeze. Tega strahu, a je postalo samo še slabše," je povedal dr. Ozu.