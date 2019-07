Sheeran promovira album z 'bundesliga' pričesko?

Američani imenujejo pričesko, ki je po večini glave krajša, zadaj pa daljša "mullet", pri nas pa se je za to uveljavil izraz "bundesliga frizura", saj so jo večinoma nosili nemški nogometaši v sedemdesetih in osemdesetih letih. No, zdaj si jo je omislil britanski superzvezdnik Ed Sheeran, ki z njo promovira svoj najnovejši album duetov No.6 Collaborations Project.