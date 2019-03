Sheeran obljubljal ribnik, naredil pa bazen za 'žur'?

Sosedje so se zdaj zganili in pristojnim okoljskim uradnikom napisali pisno pritožbo s svojimi argumenti proti Sheeranovem bazenu, saj so očitno v skrbeh, da bo tam prirejal bučne zabave. Seveda je je bila prvotna ideja najbolj prijaznega človeka v rocku, ki je hkrati multimilijonar, najbrž precej romantična, saj je dejal, da bo zgradil ribnik za žabe, račke, ribe in kačje pastirje, a očitno je imel Ed vseeno v mislih nekaj drugega.

Pevski superzvezdnik Ed Sheeran očitno precej manj kot z glasbo svoje sosede navdušuje s predelavami na svojem posestvu v Suffolku. Čeprav je sprva rekel, da bo naredil ribnik in je najbrž dobil tudi soglasje sosedov, se je zdaj izkazalo, da je iz prvotnega "ribnika" nastalo nekaj povsem drugega. Gre namreč za povsem moderen bazen, okoli katerega je nasuta mivka, s katero so poustvarili peščeno plažo, z leseno prikolico, ki bi bila lahko priročna slačilnica, naredili so ploščad za skakanje oz. pomol, nekaj korakov proč pa so stopnice, ki vodijo v vodo.

Načrti iz leta 2016 so sicer bili, da naj bi ribnik "podprl ohranjanje narave, zagotovil naravno okolje za nevretenčarje, kot so kačji pastirji in vodni hrošči, ter zagotovil vir pitne vode za ptice in sesalce". Uradniki so poudarili, da naj ne bi imel drugih funkcij, posebej pa so prepovedali"rekreacijsko preživljanje prostega časa, kot je plavanje".

Lani so sicer Sheeranu dovolili, da zgradi pomol in stopnice, da so tako omogočili dostop do ribnika v primeru vzdrževanja in izrednih razmer, sosedje pa verjamejo, da bo bazen, ki je v obliki ledvice, namenjen plavanju. Tovrstni bazni sicer stanejo okoli 140 tisoč evrov, postali pa so moderni med premožnimi in slavnimi, ki si želijo nekaj, kar se bolje ujema z njivami in okolico kot tradicionalne oblike, hkrati pa uporablja rastline in ne kemikalij, za ohranjanje čiste vode. Eden od sosedov je prepričan, da gre pri vsej stvari za "namen ustvarjanja okolja za divji življenjski slog, kot pa za dejansko ohranjanje divjega živalskega življenja".