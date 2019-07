Sheeran se počuti kot 'žival v živalskem vrtu'

Tudi 28-letni multimilijonar Ed Sheeran očitno ni imun na pritiske slave, saj trpi za anksioznostjo, hkrati pa mu gre na živce, da se ljudje ves čas želijo z njim fotografirati. Menda je zaradi pritiskov celo podvomil o svoji zvezi z ženo Cherry Seaborn, s katero sta v zakon na skrivaj skočila konec lanskega leta.

"Počutim se, kot da ne bi bil človek. Zmoti me, če imam z oboževalci trenutek, ki je zelo pristen in prijeten, potem pa te na koncu prosijo za fotografijo. Ali pa ko jem v restavraciji, zaprosim za zasebno sobo, ker me sicer ljudje snemajo, ko jem, če sem skupaj z drugimi ljudmi in vsem na očeh. Počutiš se kot žival v živalskem vrtu. Nočem se pritoževati, ker imam kul službo in življenje. A se temu želim izogniti," je povedal za The Sun.

O teh težavah je namignil tudi v pesmi I Don't Care, v kateri pravi, "z vsemi temi ljudmi okoli sem ohromljen z anksioznostjo, a mi pravijo, da sem tam, kjer moram biti".

Ed ima na turneji s seboj štiri prijatelje, hkrati pa je omejil svojo socialno mrežo ljudi, saj želi imeti okoli sebe samo tiste, ki jih resnično pozna. Sicer je poznan po tem, da zelo skrbi za zasebnost, norija okoli njega pa se je začela z uspehom singla Shape of you leta 2017. Takrat je tudi začel dvomiti o ljudeh, da se družijo z njim samo zaradi njegove slave.