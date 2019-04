Sheeranu naročili, da mora odstraniti tablo za pivnico

Očitno imajo lokalne oblasti v Suffolku, kjer ima svoje velikansko posestvo 28-letni pevec Ed Sheeran, zvezdnika precej na piki, saj so mu zdaj naročile, da mora odstraniti tablo za svojo pivnico, ki jo je po partnerici Cherry Lancaster Seabornpoimenoval The Lancaster Lock.

Sheeran je postavil tablo na svojem posestvu, vseeno pa mu očitajo, da jo mora odstraniti, ker za to ni imel dovoljenja in jo je postavil na svojo pest. Sheeran je sicer nedavno naletel na odpor sosedov, ki so se pritožili, da je namesto ribnika, v katerem bi bilo naravno okolje za nekatere živalske vrste, postavil moderen bazen, okoli katerega je nasuta mivka, z leseno prikolico, ki bi bila lahko priročna slačilnica, naredili so tudi ploščad za skakanje oz. pomol, nekaj korakov proč pa so stopnice, ki vodijo v vodo. Sosedje so tako prepričani, da bi tam lahko imel razkošne zvezdniške zabave.

Lokalne oblasti sicer niso našle dokazov, ki bi bili obremenilni, streljaj stran pa je tudi njegov pub, ki pa bo poslej očitno brez table. Sheeran ima na posestvu sicer razkošno podeželsko hiško, luksuzni pokriti bazen, moderno hiško za zabave, hiško na drevesu z manjšim ribnikom, sicer pa so mu zavrnili prošnjo, da bi zgradil 24-sedežno kapelico v saksonskem stilu, ki jo je želel zgraditi na posestvu, zaradi skrbi, da bi to lahko ogrozilo kolonijo velikih krošnjarjev. Tam sta se želela s Cherry, s katero sta se zaročila konec leta 2017, celo poročiti, a sta načrte potem spremenila in se poročila na skrivni poroki decembra lani.