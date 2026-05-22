Tuja scena

Sheryl Crow se je borila z rakom, zaročenec Lance Armstrong imel afero z igralko

Los Angeles, 22. 05. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Sheryl Crow in Lance Armstrong

Pevka Sheryl Crow je po dveh desetletjih od razhoda s kolesarjem Lancem Armstrongom spregovorila o koncu njune zveze, ki mu je botrovala njegova nezvestoba. Kot je dejala v pogovoru z voditeljem Bobbyjem Bonesom, je ravno v času, ko je izvedela, da jo vara, dobila diagnozo raka.

Sheryl Crow se je v nedavnem intervjuju spominjala težkega obdobja, ko je izvedela, da jo takratni zaročenec Lance Armstrong vara z znano igralko, sama pa je pravkar dobila diagnozo raka na dojki. Pevka in kolesar sta postala par leta 2003, se dve leti pozneje zaročila in se leta 2006 razšla, preden sta stopila pred oltar.

"Bila sem zaročena, imela sem tri čudovite pastorke in bila sem z nekom, s komer sem si želela lastnih otrok. Razšla sva se v tednu, ko sem dobila diagnozo raka na dojki in izvedela, da se on sestaja z zelo znano igralko. Približno devet mesecev sem hodila na obsevanja in istočasno žalovala ter bila jezna," je dejala 64-letnica, ki 10 let mlajšega takratnega partnerja v pogovoru ni imenovala.

O njunem razhodu je v svoji knjigi spominov, ki je izšla leta 2009, pisal tudi Armstrong, ki je za Us Weekly takrat razkril: "Želela si je zakona in otrok. Ne, da si jaz tega nisem želel, samo nisem si želel v tistem času. Pravkar sem se ločil in imel sem že otroke." Kolesar je bil med letoma 1998 in 2003 poročen s prvo ženo Kristin Richard, s katero ima tri otroke. "Borila sva se z njeno biološko uro in pritisk naju je zlomil," je takrat še dodal Lance, ki je drugič pred oltar stopil leta 2022 z Anno Hansen, s katero sta se začela sestajati leta 2008. Skupaj imata dva otroka.

Leta 2006 so ga romantično povezovali z resničnostno zvezdnico Cary Deuber, leta 2007 z modno oblikovalko Tory Burch, leta 2008 pa z igralko Kate Hudson.

Crow si je družino ustvarila leto po njunem razhodu, ko je posvojila starejšega od dveh sinov, leta 2010 pa je posvojila še drugega otroka. Med letoma 2011 in 2014 je bila v zvezi z glasbenikom Doyleom Bramhallom II., od njunega razhoda pa se javno ni sestajala z nikomer več.

Razlagalnik

Sheryl Crow je vplivna ameriška kantavtorica in glasbenica, ki je zaslovela v 90. letih prejšnjega stoletja. Njen glasbeni slog združuje elemente rocka, popa, countryja in bluesa. Med njene najbolj prepoznavne uspešnice sodijo pesmi, kot sta 'All I Wanna Do' in 'If It Makes You Happy', za svoje delo pa je prejela številne nagrade grammy.

Lance Armstrong je nekdanji profesionalni kolesar, ki je postal svetovno znan po svojem izjemnem okrevanju po raku na modih in kasnejših sedmih zaporednih zmagah na prestižni dirki po Franciji (Tour de France) med letoma 1999 in 2005. Kasneje je bil vpleten v enega največjih dopinških škandalov v zgodovini športa, zaradi česar so mu odvzeli vse naslove zmagovalca dirke po Franciji in ga doživljenjsko izključili iz tekmovalnega kolesarstva.

Fundacijo Livestrong je leta 1997 ustanovil Lance Armstrong po svoji diagnozi raka. Organizacija je postala znana predvsem po ikoničnih rumenih zapestnicah, ki so simbolizirale boj proti raku in podporo obolelim. Fundacija je zbirala sredstva za raziskave, podporo bolnikom in ozaveščanje javnosti o tej bolezni, čeprav je bila kasneje zaradi Armstrongovega dopinškega škandala prisiljena v preoblikovanje in ločitev od njegove osebne blagovne znamke.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Zaplešimo
22. 05. 2026 08.17
Ta je itak že sam po sebi ena prevara....tako v športu kot v zasebnem življenju.....od takega nimaš kaj dobrega pričakovati
bibaleze
