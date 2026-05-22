Sheryl Crow se je borila z rakom, zaročenec Lance Armstrong imel afero z igralko

Sheryl Crow se je v nedavnem intervjuju spominjala težkega obdobja, ko je izvedela, da jo takratni zaročenec Lance Armstrong vara z znano igralko, sama pa je pravkar dobila diagnozo raka na dojki. Pevka in kolesar sta postala par leta 2003, se dve leti pozneje zaročila in se leta 2006 razšla, preden sta stopila pred oltar.

"Bila sem zaročena, imela sem tri čudovite pastorke in bila sem z nekom, s komer sem si želela lastnih otrok. Razšla sva se v tednu, ko sem dobila diagnozo raka na dojki in izvedela, da se on sestaja z zelo znano igralko. Približno devet mesecev sem hodila na obsevanja in istočasno žalovala ter bila jezna," je dejala 64-letnica, ki 10 let mlajšega takratnega partnerja v pogovoru ni imenovala.

O njunem razhodu je v svoji knjigi spominov, ki je izšla leta 2009, pisal tudi Armstrong, ki je za Us Weekly takrat razkril: "Želela si je zakona in otrok. Ne, da si jaz tega nisem želel, samo nisem si želel v tistem času. Pravkar sem se ločil in imel sem že otroke." Kolesar je bil med letoma 1998 in 2003 poročen s prvo ženo Kristin Richard, s katero ima tri otroke. "Borila sva se z njeno biološko uro in pritisk naju je zlomil," je takrat še dodal Lance, ki je drugič pred oltar stopil leta 2022 z Anno Hansen, s katero sta se začela sestajati leta 2008. Skupaj imata dva otroka.

Leta 2006 so ga romantično povezovali z resničnostno zvezdnico Cary Deuber, leta 2007 z modno oblikovalko Tory Burch, leta 2008 pa z igralko Kate Hudson. Crow si je družino ustvarila leto po njunem razhodu, ko je posvojila starejšega od dveh sinov, leta 2010 pa je posvojila še drugega otroka. Med letoma 2011 in 2014 je bila v zvezi z glasbenikom Doyleom Bramhallom II., od njunega razhoda pa se javno ni sestajala z nikomer več.