Shia LaBeouf bivši ni dovolil, da bi druge moške gledala v oči

V iskrenem intervjuju je povedala, da ji je Shia prepovedal kakršen koli očesni stik z drugimi moškimi in da je v interakciji z njimi morala gledati v tla. Poleg tega jo je igralec uspel izolirati od njene družine in prijateljev. Med zvezo se je večkrat počutila tudi kot 'najslabša oseba na svetu', je dodala, ne da bi sploh vedela, zakaj.

Britanska pevka je prvič bolj podrobno opisala, kaj se je dogajalo v času njune zveze in dodala, kako so jo v tem času prevzemala čustva strahu in sramu. Dodala je tudi, da je pogum, da zapusti svojega takratnega partnerja, dobila šele, ko je poklicala telefonsko številko, namenjeno žrtvam nasilja. O svoji travmatični izkušnji je spregovorila na britanskem radiu BBC 4.

Povedala je, da je bila zveza na začetku zelo romantična in da se je vse skupaj zdelo zelo pravljično. A stvari so se kaj kmalu poslabšale. "Kmalu sem postala pozorna na njegovo ljubosumje in potrebo po nadzorovanju. Samo majhne stvari, ki sem jih delala, so mi odvzele srečo in ljubezen v zvezi," je povedala in dodala: "Težava je bila že, če sem bila prijazna do natakarja ali kogarkoli drugega. On je to potencialno videl kot flirtanje, v resnici pa mi je ta nekdo le prinesel mojo jed k mizi, jaz pa sem bila olikana. Povedal mi je, da če ga imam rada, da drugih moških ne bom niti pogledala v oči. Tako sem živela štiri mesece, dokler se nisem opogumila in zadevo končala."

Po tem, ko jo je Shia na bencinski črpalki v javnosti zgrabil za vrat in ko ji nihče ni priskočil na pomoč, je imela občutek, da ji nihče ne bo verjel, če bo z javnostjo delila svojo zgodbo. »Resnično sem se počutila, kot da je nemogoče zapustiti to zvezo. Počutila sem se tako nadzorovano,« je povedala 33-letna glasbenica.

Njegovo nadzorovanje je zelo vplivalo na njeno psihično zdravje, tudi nezavedno se je začela odtujevati od družine in prijateljev. Ko sta bila zunaj, je nenehno gledala v tla in ni upala dvigniti pogleda. "Živela sem zelo kontrolirano in nadzorovano življenje, ker sem menila, da bom tako imela najmanj težav."

Na dan zahteval točno določeno število dotikov in poljubov

A tu se navodila, kako ljubiti Shio LaBeoufa, še ne končajo. Že s prejšnjimi partnericami naj bi imel pravilo, kolikokrat na dan ga mora poljubiti in ga objeti. "Rekel je, da je že njegova bivša zelo dobro poznala te številke. Na dan je zahteval 20 dotikov, 20 poljubov in nenehno sem morala dokazovati svojo ljubezen do njega. To je zelo utrujajoče, saj nikoli nisi to, kar si. Vedenje do partnerja nikoli ni naravno."

Dogajalo se je tudi, da jo je sredi noči zbujal, samo zato da bi jo obtožil česa novega."Obtoževal me je, da me vidi, kako strmim v strop in kako iščem načine, da bi ga zapustila. Obtoževal me je, da se nenehno samozadovoljujem. Obtoževal me je, da imam željo po drugih moških. In to se je vedno dogajalo med četrto in sedmo zjutraj."

Vse to je na zvezdnici pustilo hude posledice in se zdaj bori z posttravmatskim sindromom. Zaveda se, da je pred njo še veliko dela, preden bo spet lahko normalno zaživela in začela verjeti v zdrav odnos, a da je na dobri poti. Vesela je, da je za pomoč prosila dobre ljudi na telefonski liniji, namenjeni žrtvam nasilja in da se brez njih nikoli ne bi opogumila in Shio zapustila.

Zvezdnika sta se spoznala leta 2018 na snemanju filma Honey Boy in se po devetih mesecih razšla maja 2019. Decembra 2020 pa je FKA Twigs prvič javno spregovorila o nasilju v razmerju in s tem naznanila tudi, da bo nekdanjega partnerja tožila.