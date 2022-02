Shia LaBeouf in Mia Goth bosta zibala: fotografi ujeli visoko nosečo igralko

Shia LaBeouf in Mia Goth

Igralka je ob tej priložnosti nosila črne pajkice in belo srajco z dolgimi rokavi, ki je razkrivala spodnji del trebuščka. Nosečniški videz je dopolnila s črnimi sončnimi očali, obute pa je imela nogavice in natikače znamke Birkenstocks.

Bodoča starša Shia LaBeouf in Mia Goth sta imela kar burno razmerje. Leta 2016 sta se poročila, dve leti kasneje sta vložila papirje za ločitev, zdaj pa sta, kot kaže, obnovila ljubezensko razmerje. Fotografi so 28-letno nosečnico ujeli v objektiv na parkirišču v Pasadeni v Kaliforniji, medtem ko se je mudila po opravkih.

Visoko noseča igralka in model Mia Goth že odšteva dneve do poroda.

Gothova in LaBeouf sta se poročila leta 2016, leta 2018 pa je igralčev predstavnik potrdil, da se je par odločil, da se uradno razide. "Shia in Mia sta vložila ločitvene papirje. Ločitev je sporazumna in vse podrobnosti v zvezi z ločitvenim postopkom bodo ostale zasebne," je takrat dejal njun predstavnik za javnost.

Vendar pa sta zvezdnika – ki sta se od leta 2012, ko sta se spoznala, večkrat vmes razšla – sprožila govorice o spravi, potem ko so LaBeoufa aprila 2020 opazili s poročnim prstanom, medtem ko je Gothova spet nosila diamantni in poročni prstan.

Slavni parček so fotografirali z roko v roki v Disneylandu junija 2021. 35-letnega igralca in 28-letno Mio so fotografirali med vožnjo na eni od atrakcij Big Thunder Mountain Railroad v tematskem parku Anaheim v Kaliforniji.

Igralec in manekenka sta se spoznala leta 2012, ko sta sodelovala pri snemanju umetniškega erotičnega filma režiserja Larsa von Trierja Nimfomanka – 2. del (Nymphomaniac: Vol. II.). Mia se je nato pojavila v glasbenem videu, ki ga je LaBeouf režiral leta 2014.

LaBeouf se je septembra 2018 sicer zbližal s pevko FKA Twigs, ki pa je decembra 2020 celo vložila tožbo zoper igralca, ker naj bi jo ta psihično in fizično zlorabljal. Shia je vse obtožbe zanikal.