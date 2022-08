Shia LaBeouf je našel pot iz težav v katoliški veri

Shia LaBeouf je delil svojo izkušnjo s katoliško cerkvijo. Že leta 2014 je postal kristjan, tokrat pa je v 90-minutnem pogovoru s škofom Robertom Barronom iz katoliške službe Word on Fire spregovoril o veri in o tem, kako je svoje življenje prilagodil katolištvu. Igralčeva mama je namreč Judinja in imel je tudi svojo bar-micvo, kasneje pa tudi krst, ko se je učil o katolištvu v pripravljanju na svojo vlogo v filmu Padre Pio, ki govori o katoliškem svetniku istega imena. 36-letni zvezdnik je povedal Barronu, da je v proces snemanja stopil v resnično težkem obdobju svojega življenja. "Videl sem druge ljudi, ki so grešili bolj kot karkoli, kar sem si prej lahko zamislil, a so vseeno našli Kristusa, zato sem si mislil: oh, to mi daje upanje," je povedal LaBeouf. "Slišal sem o izkušnjah z drugimi izprijenimi ljudmi, ki so našli svojo pot, in dobil sem občutek, da imam dovoljenje."