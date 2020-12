Shia LaBeouf kljub hudim obtožbam znova v zvezi

Vročekrvni igralec, ki je priznal, da ima težave z odvisnostjo in posledično z nasilnim obnašanjem, je znova srečen v zvezi. Čeprav sta v preteklih dneh o njegovih dejanjih spregovorili pevki Sia in FKA Twigs, slednja ga zaradi zlorab tudi toži, pa njuna opozorila niso zalegla pri 26-letnici, ki je hči legendarne igralke Andie MacDowell.

Shia LaBeouf je znova srečen v zvezi, svoje nove izbranke pa ne skriva. Kljub obtožbam, s katerimi se je soočil pred dnevi, mu je novo priložnost ponudila hči igralke Andie MacDowell. 26-letno Margaret Qualley so fotografi namreč opazili v družbi igralca, ki jo je pričakal na losangeleškem letališču. Njuni strastni poljubi so presenetili vse prisotne, prizor pa je bil toliko nenavadnejši, ker je zvezdnika pred kratkim doletela tožba zaradi nasilja in zlorab nekdanje partnerice, umetnice FKA Twigs.

icon-expand Shia LaBeouf in Margaret Qualley sta nov parček na hollywoodski sceni. FOTO: Profimedia

LaBeouf in Qualleyjeva, ki je njegova igralska kolegica, pojavila se je namreč tudi v filmu iz leta 2019 Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, se nista mogla upreti drug drugemu in sta vročo seanso nadaljevala tudi v njegovem vozilu. Javno izkazovanje čustev je prišlo le nekaj mesecev po tem, ko sta skupaj sodelovala v videospotu izvajalke Rainsford Love Me Like You Hate Me, pevka s pravim imenomRaineypa je hkrati tudi sestra Margaret Qualley.

Prav omenjeni naslov pesmi (Ljubi me, kot da me sovražiš, op. a.) pa je imel Shia izpisan na zaščitni maski, s katero se je pojavil prejšnji teden. Čudno sporočilo se trenutno zdi sila neprimerno, saj je FKA Twigs pred kratkim razkrila vse podrobnosti njune zveze, v kateri naj bi jo igralec čustveno in fizično zlorabljal.

V preteklih dneh pa je o LaBeoufu spregovorila tudi pevka Sia. Ta naj bi jo po snemanju videospota za pesem Elastic Heartnagovoril v zunajzakonsko afero, saj je trdil, da je samski. Označila ga je za patološkega lažnivca in dodala: "Menim, da je zelo bolan, in sočustvujem tako z njim kot tudi z njegovimi žrtvami. Punce, če se imate vsaj malo rade, stran od njega.'' Za Qualleyjevo to opozorilo očitno ni bilo dovolj.

icon-expand Shia LaBeouf in FKA Twigs, ki se je podala v tožbo proti igralcu. FOTO: Profimedia