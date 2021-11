Shia LaBeouf opažen na zmenku z nekdanjim dekletom

Shia LaBeouf in Mia Goth sta se spoznala na snemanju erotičnega filma Nymphomaniac leta 2012, njuno razmerje pa od takrat doživlja vzpone in padce. Zvezdnika so sicer znova opazili med druženjem pred letom in pol, čeprav ponovne zveze še nista potrdila. 27-letnica in 35-letnik sta se leta 2016 v Las Vegasu poročila, ali sta se kdaj tudi uradno ločila, pa ni znano.

Shia LaBeouf in Mia Goth

Igralec, ki je sicer znan po svoji ekscentrični naravi, in njegova izbranka novice, da boste postala starša, prav tako še nista komentirala. Če je Mia zares noseča, pa bo to prvi otrok za oba zvezdnika. Igralec in manekenka sta se spoznala leta 2012, ko sta sodelovala pri snemanju umetniškega erotičnega filma režiserja Larsa von Trierja, a sta se julija leta 2015 močno sprla kar pred kamerami. LeBeouf je takrat svojim prijateljem dejal: "Če bi ostal tam, bi jo ubil."

Dva meseca pozneje je igralec našel uteho v zvezi z igralko Sasho Lane, viri blizu para pa so potrdili, da sta igralca takrat živela skupaj. A zveza ni trajala dolgo, saj sta se Shia in Mia znova našla in oktobra 2016 v Las Vegasu celo dahnila usodni 'da'.