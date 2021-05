Shia LaBeouf po navodilih sodnika na enoletni program obvladovanja jeze

Predstavnik losangeleške odvetniške pisarne je za javnost povedal, da se bo moral igralec vsaj enkrat na teden udeležiti terapije, v okviru katere se bo naučil obvladovati svojo jezo, prav tako pa bo moral nadaljevati z 12 koraki programa, katerega cilj je treznost. Igralec v tem času ne bo smel imeti v lasti nobenega orožja, poleg tega pa se bo moral izogibati nasilnemu vedenju.

Shia, ki je bil junija lani namerno in nezakonito nasilen do druge osebe, poleg tega pa si je prilastil osebno lastnino tistega posameznika – klobuk v vrednosti 810 evrov – bo moral naslednje leto ohranjati razdaljo 90 metrov od žrtve napada ter kraja, kjer se je incident pripetil.

Igralec je že večkrat padel v roke pravice. Leta 2017 so ga aretirali zaradi pijančevanja, razgrajanja, oviranja pravice in neprimernega vedenja, potem ko je pristopil k naključnemu mimoidočemu in policistu ter ju prosil za cigareto. "Ker je nista imela, je LaBeouf začel razgrajati ter kričati vulgarne in prostaške besede. Policist mu je dejal, naj zapusti območje, a igralec tega ni storil, temveč je postal agresiven. Ko ga je policist skušal aretirati, je LaBeouf zbežal v bližnji hotel, kjer so ga v avli aretirali, on pa je še naprej razgrajal," so ob aretaciji sporočili policisti. Po poročanju tujih medijev je pozneje istega leta priznal delno krivdo – zanikal je namreč pijančevanje. Poslali so ga na delavnico obvladovanja jeze, napoten je bil še v skupino za odvajanje od drog, opraviti pa je moral sto ur družbenokoristnega dela.