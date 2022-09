Shia LaBeouf razkril, da mu je umrla mati: Bila je dobro dekle

"Moja mati je bila v zadnjih dneh svojega življenja polna stranu. Zdravnike je neprestano spraševala, zakaj je priklopljena na tisto cevko in kaj počne določena naprava. Bila je prestrašena," je za v intervjuju za The Hollywood Reporter povedal 36-letni igralec in dodal: "Bog in spiritualnost sta jo vedno zanimala, a ga do zadnjih trenutkov svojega življenja ni poznala."

Prav njegova mati je bila zaslužna za to, da je vero našel tudi igralec, ki so ga vzgajali tako v judovski kot tudi katoliški veri. "Največji dar, ki mi ga je podarila, je bila poterba po ponovni povezanosti z Bogom. Ne le zanimanje ali vera, temveč pravi odnos, zgrajen na dokaru trdnem kot objem. Njeno zadnje darilo namenjeno meni, je bilo prizadevanje za vero," je še dodal.