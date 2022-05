Shia LaBeouf se bo pred sodnikom zagovarjal zaradi spolnih zlorab nekdanjega dekleta

Pevka FKA Twigs in njen nekdanji fant, igralec Shia LaBeouf , se bosta srečala na sodišču. 34-letnica, katere pravo ime je Thaliah Bernett , je dosegla, da se bo 17. aprila 2023 začela sodna obravnava zoper njenega nekdanjega fanta, ki ga zaradi spolnih in čustvenih zlorab, ki jih je trpela med časom njunega razmerja, toži.

Prva obravnava se je na daljavo odvijala že 17. junija 2021, pevkin odvetnik pa je takrat na losangeleškem sodišču dejal, da sta bili obe strani vključeni v pogajanja o zunajsodni poravnavi in vključeni v mediacijo. Sodnik je takrat odločil, da se lahko pevka in igralec dogovorita tudi zunaj sodne dvorane, datum nove poravnave pa je določila za december 2021, kjer naj bi odvetnika poročala o poteku dogajanja.

Pevka trdi, da jo je LaBeouf, s katerim sta bila par nekaj več kot leto dni, zlorabljal fizično, psihično in čustveno. "Želim si ozaveščati ljudi o taktikah, ki jih uporabljajo tisti, ki zlorabljajo svoje žrtve in jih ozaveščati o kontroli in načinu, kako jim odvzamejo avtonomijo," je povedala pevka za The New York Times.

Na obtožbe, ki sta jih podali pevka in še ena njegova nekdanja partnerka, Karolyn Pho, se je v elektronskem sporočilu odzval tudi igralec, ki je zapisal: "Nisem nekdo, da bi ljudem govoril, kako naj se počutijo zaradi mojega obnašanja. Za svojo agresijo in alkoholizem nimam nobenega izgovora, le racionalno razlago. Več let sem zlorabljal sebe in vse okoli sebe. Najbolj sem prizadel tiste, ki so mi bili najbližje. Sramujem se takega obnašanja in se opravičujem vsem, ki sem jih prizadel. Tukaj ni več kaj dodati."