Shia LaBeouf znova v težavah: Toži ga nekdanje dekle

Umetnica s pravim imenom Tahliah Debrett Barnett , ki deluje pod psevdonimom FKA Twigs, je na omrežju Twitter objavila zapis, v katerem je pojasnila ozadje tožbe, ki jo je naslovila na igralca Shio LaBeoufa . ''Mogoče je za vas presenečenje, vendar sem bila v razmerju, v katerem sem trpela čustveno in fizično nasilje. Tudi zame je bilo to dejstvo težko sprejeti, saj si nikoli nisem mislila, da se nekaj takega lahko zgodi tudi meni,'' je priznala v uvodu in dodala, da je tovrstno razkritje pomembno zanjo in za ljudi, ki preživljajo podobno.

Twigs je bila v razmerju z Shio skoraj eno leto, potem ko sta se spoznala leta 2018. 34-letnega igralca je obtožila spolnega napada, nasilja in povzročitve čustvene stiske, poročajo ameriški mediji. LaBeouf se je na obtožbe odzval in časniku New York Times poslal sporočilo z naslednjo vsebino: ''Nisem upravičen do tega, da bi komur koli govoril, kako bi se moral počutiti ob mojih dejanjih. Nimam opravičila za alkoholizem in agresijo, samo pojasnila. Več let sem bil nasilen do sebe in do ljudi v svoji okolici. Moja preteklost je prežeta z dejanji, ki so prizadela ljudi, ki so mi blizu. Svoje zgodovine se sramujem in opravičujem se vsem, ki sem jim prizadejal bolečino. Drugega trenutno ne morem izreči.' Dodal je, da je trenutno trezen in da se udeležuje rehabilitacijskega programa v dvanajstih korakih.