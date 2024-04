Shonda Rhimes zaradi groženj oboževalcev zapustila državo

Shonda Rhimes, scenaristka, ki stoji za idejo priljubljene serije Talenti v belem, je spregovorila o tem, zakaj je naredila korak nazaj od družbenih omrežij sredi uspeha brez primere. Zaradi strastnih oboževalcev, ki so presegli vse meje in ji zaradi zaključka zadnje sezone celo grozili, se je morala televizijska producentka preseliti iz države.

Shonda Rhimes je morala najeti varnostnika, potem ko so strastni oboževalci Talentov v belem postali zlobni zaradi zaključka zadnje sezone serije. "Želela sem si le oditi skozi vhodna vrata in se družiti s svojimi otroki ter pozabiti na skrbi. Ponoči sem v postelji bdela zaradi stresa," je režiserka delila ob spominu na skrbi zaradi osebne varnosti. Z uspešnico medicinske drame v svoji zgodovinski 20. sezoni je ustvarjalka oddaje za The Sunday Times povedala, da je od začetka serije leta 2005 opazila premik v bazi oboževalcev.

"Socialni mediji so se spremenili," je povedala. "Oboževalci imajo strastna čustva in to mi je vedno ustrezalo. Razumem, da so na like gledali kot na svoje prijatelje. Tudi oni so bili moji namišljeni prijatelji. Zato sem jih pisala. In mislim, da so ljudje imeli zelo močne občutke glede tega, kar se je zgodilo njihovim prijateljem," je povedala, naredila premor in dodala: "A potem je postalo čudno." Mati treh otrok je razkrila, da je zahtevala, da je policijski avto parkiran pred njeno hišo teden dni po finalu sezone Talenti v belem zaradi groženj s smrtjo jeznih oboževalcev. "Postali so zlobni," je dejala o svoji odločitvi. "In nikoli nisi vedel, kdo se bo zares užalil na napačen način." Pravzaprav je sprejela dodatne ukrepe – vključno z najemom zasebnega 24-urnega varovanja na svojem domu v Los Angelesu.

Vendar pa je voditeljica oddaje razpravljala tudi o duševnemu davku strahu za svojo osebno varnost. 54-letnica je priznala, da je izkušnja vplivala na veliko stvari in dodala: "Imela sem nekaj zelo koristnih prijateljev, ki so imeli podobne izkušnje, ki so mi lahko dali veliko perspektive in ki so bili neomajni, da če ne moreš živeti običajno, potem sploh ne boš mogel živeti." Takrat se je iz Los Angelesa preselila v državo, ki je ne bo imenovala.