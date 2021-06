Shujšana Rebel Wilson na snemanju prvič po veliki preobrazbi

Portal Deadline je v začetku junija napovedal, da se bo tudi Alicia Silverstone pridružila igralski zasedbi, katere del so še Justin Hartley (This is Us), Angourie Rice (Mare of Easttown) in Chris Parnell (SNL). Wilsonova se je leta 2020 umaknila z velikih platen, potem ko je imela za seboj precej naporno leto 2019, saj je zaigrala v filmih, kot so Prevarantki (The Hustle), Kako romantično (Isn't It Romantic), Zajec Jojo (JoJo Rabbit) in Mačke (Cats).

Lansko leto in epidemijo je torej izkoristila, da se je osredotočila na svoje zdravje in popolnoma spremenila način življenja. "Ko sem dopolnila 40 let in razmišljala o zamrznitvi svojih jajčec, so mi strokovnjaki rekli, da bolj kot sem zdrava, boljše je za sam postopek. Postala sem malo čustvena, ko sem pomislila, zakaj že pred tem nisem skrbela za svoje zdravje. To preprosto ni bila prioriteta in nisem vedela, kako se tega lotiti na pravi način," je povedala v nekem intervjuju. Na svoji poti uspešnega hujšanja je bila precej iskrena, saj je priznala, da je pred začetkom dnevno zaužila 3.000 kalorij, predvsem ogljikovih hidratov. Ker je želela shujšati, je posegla po dieti z visoko vsebnostjo beljakovin, saj se je po takšni hrani počutila bolj sito, in kilogrami so začeli kopneti.