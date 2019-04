Si Angelina res želi Brada nazaj?

Eden od zlatih zvezdniških parov, Angelina JolieinBrad Pitt, se je ločil septembra 2016, ko je ona vložila zahtevek za ločitev in kot razlog navedla nepremostljive razlike. Hollywoodska zvezdnika sta se poročila leta 2014, potem ko sta bila skupaj kar osem let. Nato sta se zapletla v precej grenko ločitveno vojno in borbo za skrbništvo nad njunimi šestimi otroki, dokler se nista lanskega novembra dokončno dogovorila glede otrok.

Britanski tabloid The Sun pa je nedavno poročal, da naj bi si ona zdaj premislila, saj naj bi imela željo, da bi bila spet skupaj, da bi bili družina. A naj 55-letnega Pitta to ne bi zanimalo, saj naj bi si želel predvsem, da imata glede otrok vse zadeve urejene in domenjene.

"Angelina je jasno predočila Bradu, da si znova želi biti v zvezi z njim. Rada bi, da bi spet bili družina, saj ga očitno ne more preboleti. Očitno mu je tudi zato oteževala glede vsake podrobnosti pri ločitvi in skrbništvu," so za omenjeni taloid dejali anonimni viri.

Predstavniki para teh navedb niso komentirali, a za Brada menda to ne pride v poštev, saj si želi biti z njo zgolj v formalnem odnosu, predvsem zaradi otrok.

"On si želi, da bi bilo vse urejeno, kar bi lahko bilo že pred letom, a ona ni popustila,"so še poročali viri. Par se je, kot rečeno, novembra dogovoril okoli skrbništva, sicer pa so ju januarja letos, kar je bilo sploh prvič po ločivi, spet videli skupaj, ko sta v družbi svojih odvetnikov dvakrat srečala na sestankih na Beverly Hillsu.