Si je pevka Grimes s pomočjo operacije omislila vilinska ušesa?

Grimes je presenetila oboževalce, ko je na Twitterju objavila svojo fotografijo, na kateri ima povito glavo, njeni zvesti oboževalci pa so takoj sklepali, da si je zvezdnica dala operirati ušesa v vilinsko obliko, kar naj bi si že dlje časa želela. Pevka je ob fotografiji pripisala le, da je stoila nekaj norega, domneve oboževalcev pa ni potrdila.

Pevka je v sredini meseca avgusta objavila serijo sporočil, v katerih je razkrila, da resno razmišlja o tem, da bi si operirala ušesa. Med posegom bi ji kirurško preoblikovali hrustanec, ki bi dobil špičasto obliko, ki spominjajo na tisto, kot jo imajo vilinci in škratje v fantazijskih žanrih.

"Upam, da jih je dobila, to bi bilo noro!" je zpisala ena oboževalka, druga pa je dodala: "Si si operirala ušesa? Kdo je tvoj kirurg, saj izgledaš fantastično!" pa se je odzval nekdo drug. Vsem njena fotografija ni vzbudila tako pozitivnih občutkov, izzvala pa je tudi nekaj posmeha: "Se spreminjaš v jajce?" Spet nekdo drug pa: "Hrepeni po pozornosti?"

Željo po taki spremembi je najprej razkrila 15. avgusta, ko je pridobivala informacije sledilcev, ki so se že odpravili na podobne posege: "Ali se je že kdo odpravil na preoblikovanje ušes v obliko, ki bi spominjala na tisto, kot jo imajo škrati, izid pa je bil dober? Skrbi me, da se hrustanec ne bi dobro zacelil." Pevka je izrazila še dodatni razlog za zaskrbljenost: "Ta operacija se zdi še bolj tvegana, ker sem glasbenica, a si tega želim že celo življenje. Zanimajo me vaše izkušnje!"