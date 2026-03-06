Si je Timothée Chalamet uničil možnosti za oskarja?

Igralec Timothée Chalamet se je tik pred zaključkom cikla glasovanja za oskarje znašel pod plazom kritik na račun izjave, ki jo je izrekel med pogovorom s stanovskim kolegom Matthewem McConaugheyjem . Med debato o priljubljenosti kratkih in dinamičnih vsebin ter na drugi strani zatonu vsebin dolgega formata in izgubi pozornosti občinstva je Chalamet dejal: "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več."

"Spoštujem vse, ki se ukvarjajo z baletom in opero," je nato dodal in sarkastično pripomnil: "Ravnokar sem izgubil 14 centov zaslužka od ogledov. Zbadam brez razloga." Njegove besede so hitro zaokrožile po spletu, nanje so se odzvali številni predstavniki visoke umetnosti. Operna pevka Isabel Leonard je brez dlake na jeziku dejala: "Iskreno povedano, šokirana sem, da je lahko nekdo, ki je navidezno tako uspešen, tako ozkogleden v svojih pogledih na umetnost, medtem ko se ima za umetnika."

30-letni Chalamet ima kljub mladosti bogat življenjepis, na katerem se najdejo tako komercialne uspešnice kot filmi, cenjeni predvsem s strani kritikov. V preteklem letu pa je igralcu s filmom Veličastni Marty uspelo združiti dve skrajnosti, film je namreč doživel uspeh tako v blagajnah kinematografov kot na podelitvah nagrad, Chalamet pa je za svoje delo prejel zlatega globusa in nagrado po izboru kritikov. Do nedavnega je veljal tudi za glavnega favorita za prestižnega oskarja.