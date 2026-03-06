Naslovnica
Tuja scena

Si je Timothée Chalamet uničil možnosti za oskarja?

Los Angeles, 06. 03. 2026 20.02

Avtor:
E.M.
Timothée Chalamet

"Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več." To je izjava, s katero je Timothée Chalamet dvignil veliko prahu, in to ravno v času, ko so še zadnji člani Akademije oddajali svoj glas v bitki za oskarje. Si je zvezdnik s predolgim jezikom uničil možnosti za prestižnega kipca?

Igralec Timothée Chalamet se je tik pred zaključkom cikla glasovanja za oskarje znašel pod plazom kritik na račun izjave, ki jo je izrekel med pogovorom s stanovskim kolegom Matthewem McConaugheyjem. Med debato o priljubljenosti kratkih in dinamičnih vsebin ter na drugi strani zatonu vsebin dolgega formata in izgubi pozornosti občinstva je Chalamet dejal: "Ne želim delati v baletu ali operi, kjer želijo stvar ohraniti živo, četudi nikogar zares ne zanima več."

Timothée Chalamet
Timothée Chalamet
FOTO: AP

"Spoštujem vse, ki se ukvarjajo z baletom in opero," je nato dodal in sarkastično pripomnil: "Ravnokar sem izgubil 14 centov zaslužka od ogledov. Zbadam brez razloga." Njegove besede so hitro zaokrožile po spletu, nanje so se odzvali številni predstavniki visoke umetnosti. Operna pevka Isabel Leonard je brez dlake na jeziku dejala: "Iskreno povedano, šokirana sem, da je lahko nekdo, ki je navidezno tako uspešen, tako ozkogleden v svojih pogledih na umetnost, medtem ko se ima za umetnika."

30-letni Chalamet ima kljub mladosti bogat življenjepis, na katerem se najdejo tako komercialne uspešnice kot filmi, cenjeni predvsem s strani kritikov. V preteklem letu pa je igralcu s filmom Veličastni Marty uspelo združiti dve skrajnosti, film je namreč doživel uspeh tako v blagajnah kinematografov kot na podelitvah nagrad, Chalamet pa je za svoje delo prejel zlatega globusa in nagrado po izboru kritikov. Do nedavnega je veljal tudi za glavnega favorita za prestižnega oskarja.

Michael B. Jordan
Michael B. Jordan
FOTO: Profimedia

Ne le da si je možnosti za zlatega kipca morda ogrozil s kontroverzno izjavo, vse od podelitve nagrad igralcev (do nedavnega znanih kot nagrade SAG) je v tekmo za oskarja s polno paro stopil Michael B. Jordan (v filmu Grešniki je zaigral dvojčka, op. a.) in zdi se, da za njim 'stoji' tudi večina Hollywooda. Ob čustvenem govoru, ki ga je ponudil ob prejetju kipca, ki ga podeljuje prav sindikat igralcev, je namreč prejel bučen aplavz in čustvene odzive.

Kdo bo na koncu domov odkorakal z oskarjem, bo znano čez dobra dva tedna.

Timothée Chalamet oskar podelitev izjava opera balet

