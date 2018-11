Si je tudi Sofia Richie povečala zadnjico?

Hčerka slavnega glasbenika Lionela Richieja , Sofia Richie , velja za dekle, ki je drobne postave, brez velikih oblin. Ko pa je nedavno objavila fotografijo na Instagramu, so mnogi opazili, da je njena zadnjica izrazito večja kot ponavadi. In hitr o so začela deževati vprašanja, če si je povečala zadnjico, ker si želi biti bolj podobna dekletom iz druž ine Kardashian.

20-letna mladenka je namreč v razmerju s 35-letnim Scottom Disickom, nekdanjim soprogom Kourtney Kardashian, s katero sta tudi imela zelo burno zvezo. S Kourtney ima tri otroke, njuno razmerje pa se je končalo zaradi Scottovega razuzdanega življenja.

'So ti vstavili vsadke' ter 'tvoja zadnjica je takšna, kot jo imajo Kardashianove', sta bila le dva od mnogih komentarjev, nekateri so jo celo povprašali, ali si je dala popraviti tudi ustnice. To pa ni prvič, da so oboževalci opazili, da je videti kot kakšna od slavnih resničnostnih sester. Kar nekaj oboževalcev pa je zapisalo, da ne potrebuje plastičnih operacij, da je narava lepota tista, ki šteje ter naj ne naseda trendu, ki ga postavlja družina Kardashian. Na mnogotera vprašanja Sofia za zadaj še ni odgovorila.