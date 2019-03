'Si predstavljate, da vas ljubi ženska, kot je Kristen Bell?'

Igralca Kristen Bell in Dex Shepard sta pristala na naslovnici revije People, v kateri sta spregovorila o svojem zakonu, ki ni bil vedno postlan z rožami. Shepard, ozdravljeni alkoholik, ki je po besedah Bellove danes čudovit mož in oče, je o svoji ženi dejal: ''Hudičevo me razvaja ... ''

38-letna igralka Kristen Bellin njen šest let starejši soprog, igralec Dax Shepard, sta pristala na naslovnici revije People, v kateri sta spregovorila o svojem zakonu. Poročila sta se leta 2013 in imata danes dve hčerki: Delto in Lincoln Shepard. Zakonca, ki se zavedata, da je za uspešno partnerstvo vedno potrebno trdo delati, imata prav poseben ritual, ki se ga držita vsako leto: praznovanje Shepardove treznosti.

Kristen s soprogom in otrokoma FOTO: Profimedia

44-letnik je bil pred več kot 14 leti odvisen od alkohola, nato pa se je odločil stopiti na pot streznitve. Ker se njegova soproga Kristen zaveda, koliko truda, notranje moči in volje je moral njen soprog vložiti v to, da ne podleže skušnjavi in ne poseže po steklenici žganja, mu za vsako leto njegove treznosti pripravi presenečenje. Dax se je ob tem pošalil: ''Ta dan praznujeva celo bolje, kot bi bil moj rojstni dan ... '' in dodal, da ga njegova soproga ''hudičevo razvaja.''

Bellova je o moževi odločitvi, da ostane trezen, povedala: ''Vem, koliko truda je vložil v to. S tem ne mislim na to, da ga ob prihodu domov najdem v stanju, ko se trese pred steklenico viskija ... nič takšnega. Vem pa, da je potrebno veliko notranje moči, osebnega razvoja in drugih elementov, ki ga držijo na pravi poti.'' Ob tem je priznala, da je izjemno srečna, ker je Shepard zdaj že več kot 14 let trezen, saj je le tako lahiko postal tudi njen mož in oče njenih otrok. Zakonca sta bila pred poroko šest let v razmerju, Kristen pa je bila tako iz prve roke seznanjena z destruktivnimi posledicami partnerjeve odvisnosti. Čeprav njun odnos ni bil vedno enostaven, sta uspela težave z veliko truda prebroditi. Kristen je ob vsem tem, kot je dejala, pokonci držalo dejstvo, da je njen partner ''vedno stremel k pozitivnim ciljem'', še posebej pa jo je prevzela njegova posvečenost stvarem, ki jih je želel v življenju doseči. Praznovanje Shepardove treznosti je razložila z besedami: ''Njegov rojstni dan praznujem zato, ker sem srečna, da se je rodil. Najbolj srečna pa sem zaradi dejstva, da je ostal trezen, zato ta dan proslavljam še z večjim veseljem ...''

