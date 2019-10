'Si samo igralka in zato si nadomestljiva'

Indijska lepotica Priyanka Chopra je igralka, filantropistka, umetnica, pevka, producentka in zmagovalka Miss sveta 2000, je tudi ena izmed najbolj cenjenih in plačanih zvezdnic na svetu. A vedno ni bilo tako. Preden je postala slavna v Bollywoodu ter preden ji je uspel preboj v Hollywoodu, je bila večkrat zavrnjena. Prišlo je tudi do trenutka, ko ji je producent dejal, da je samo igralka in igralke so nadomestljive."

"Dvakrat se mi je zgodilo, da se me zamenjali, ne da bi me o tem obvestili. Enkrat mi je o tem obvestil soigralec in enkrat sem to prebrala v časopisu. Planila sem v jok in šla do očeta – zakaj jaz? Takrat me je vprašal, kaj bom glede tega storila? Moj odgovor je bil, da se bom v naslednjem filmu še bolj potrudila in resnično blestela. Tudi če filmu ne bo šlo dobro, se bom potrudila, da bom odlična," je še dejala v intervjuju ter dodala, da se je takrat odločila, da ne bo 'žrtev okoliščin'.

Pogovor pa je stekel tudi o tem, kako se spopada s slabimi dnevi: "Sem močna oseba, ker so me starši tako vzgajali. Sem močna ženska, vendar to še ne pomeni, da nisem ranljiva, to ne pomeni, da nimam slabih dni, da nisem pod stresom, žalostna, negotova ter pod pritiskom. Odločila sem se le, da tega ne pokažem javno."