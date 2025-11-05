Si sveže poročena igralka Hailee Steinfeld želi otrok?

Igralka Hailee Steinfeld , ki je letos maja dahnila usodni da igralcu ameriškega nogometa Joshu Allenu , je v nedavnem intervjuju razkrila, ali si želi otrok. "Seveda si jih želim," je zaupala reviji Bustle. V intervjuju je odkrito spregovorila tudi o svojem zakonu.

"Dobesedno se vsak dan zahvaljujem bogu, da sem našla svojo osebo, in to je največja stvar na svetu. Življenje ima smisel. Vse ima smisel. Počutim se, kot da stopam v različico, o kateri sem vedno sanjala, in to ima veliko opraviti z njim," je dejala 28-letnica.

Spomnimo, glasbenica in igralka ter športnik sta se poročila na zasebni poroki v Kaliforniji. Kljub temu da sta to storila stran od radovednih oči, so v javnost vseeno pricurljale fotografije posebnega dne.

Hailee in Josha so romantično povezovali vse od leta 2023, da gre za resno razmerje, pa je postalo jasno leto kasneje, ko je Allen objavil fotografijo z igralko s pogledom na pariški Eifflov stolp. Istega leta sta s svetom delila tudi informacijo, da se bosta poročila. Objavila sta namreč fotografijo, na kateri Allen kleči na enem kolenu med svečami in rožnatim cvetjem.