Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Si sveže poročena igralka Hailee Steinfeld želi otrok?

Los Angeles, 05. 11. 2025 08.59 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
1

Hailee Steinfeld je v nedavnem intervjuju razkrila, ali si želi otrok. V pogovoru je iskreno spregovorila o svojem zakonu in med drugim za soproga Josha Allena dejala: "Dobesedno se vsak dan zahvaljujem bogu, da sem našla svojo osebo. Življenje ima smisel. Vse ima smisel."

Igralka Hailee Steinfeld, ki je letos maja dahnila usodni da igralcu ameriškega nogometa Joshu Allenu, je v nedavnem intervjuju razkrila, ali si želi otrok. "Seveda si jih želim," je zaupala reviji Bustle. V intervjuju je odkrito spregovorila tudi o svojem zakonu.

Si sveže poročena igralka Hailee Steinfeld želi otrok?
Si sveže poročena igralka Hailee Steinfeld želi otrok? FOTO: Profimedia

"Dobesedno se vsak dan zahvaljujem bogu, da sem našla svojo osebo, in to je največja stvar na svetu. Življenje ima smisel. Vse ima smisel. Počutim se, kot da stopam v različico, o kateri sem vedno sanjala, in to ima veliko opraviti z njim," je dejala 28-letnica.

Spomnimo, glasbenica in igralka ter športnik sta se poročila na zasebni poroki v Kaliforniji. Kljub temu da sta to storila stran od radovednih oči, so v javnost vseeno pricurljale fotografije posebnega dne.

Hailee in Josha so romantično povezovali vse od leta 2023, da gre za resno razmerje, pa je postalo jasno leto kasneje, ko je Allen objavil fotografijo z igralko s pogledom na pariški Eifflov stolp. Istega leta sta s svetom delila tudi informacijo, da se bosta poročila. Objavila sta namreč fotografijo, na kateri Allen kleči na enem kolenu med svečami in rožnatim cvetjem.

Hailee Steinfeld družina otroci Josh Allen
Naslednji članek

Odzivi na najbolj seksi moškega letošnjega leta

SORODNI ČLANKI

Stran od oči javnosti se je poročila nominiranka za oskarja

Zaročenca Hailee Steinfeld in Josh Allen prvič skupaj na rdeči preprogi

Igralka Hailee Steinfeld in športnik Josh Allen sta zaročena

Pretkani Hailee Steinfeld in Carly Rae Jepsen komedianta raje najemata

Ena od najmlajših nominirank za oskarja nova Kate Bishop?

Sneguljčica? Ne, to je Adriana Lima

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
05. 11. 2025 09.50
Če ne bo mela koga, rad darujemo biološki material. Lahko tudi po starem, ne z mazalico.
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330