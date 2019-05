Sia darovala sto tisočakov najljubšemu tekmovalcu v Survivorju

Očitno si lahko človek, ki ima dovolj denarja, privošči tudi to, da nekomu da "svojo nagrado", kot si jo je izmislila pevka Sia, ki je postala svetovno poznana po zaslugi mega uspešnice Chandelier.

Svojemu najljubšemu tekmovalcu v ameriški različici šova SurvivorRicku Devensu je namreč podarila skoraj 90 tisoč evrov. Ni pa mu nagrade predala osebno.

"Imamo superoboževalko, to je Sia, globalna pop zvezda. Ki ima rada šov Survivor. Vsako sezono je ustvarila svojo nagrado, ki jo daje tistemu tekmovalcu, ki jo je najbolj zabaval. Z veseljem povem, Rick Devens, da je to sezono nagrada Sie tvoja. Zelo lepa nagrada je. Sto tisočakov. Razlog pa je precej nor. Sia je povedala, da je imela srečo v življenju in da želi svoj uspeh deliti in da jo je ta šov zelo zabaval," je povedal voditelj šova Jeff Probst.

Devens je za Entertainment Tonight navdušeno povedal, da bo zdaj "kupil vse njene albume, ki jih še nima".