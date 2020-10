Sia o posvojitvi: Mislim, da sta me rešila. Sem v nebesih

44-letna glasbenicaSia, ki je svoje odrske nastope začinila z različnimi lasuljami, pod katerimi je uspešno zakrila svoj obraz, je v oktobrski izdaji avstralske revije Vogue spregovorila o svoji odločitvi, da posvoji dva najstnika. "Obsedena sem z resničnostnimi oddajami in dokumentarci. Gledala sem dokumentarni film in videla svojega sina," je dejala.

Pevka, ki jo poznamo po uspešnicah Chandelier, Cheap Thrills in Elastic Heart, je pojasnila, da se je z najstnikom takoj povezala, potem ko je ugotovila, da nima svoje družine: "Bila sem začudena. Nisem mogla verjeti, da nima nikogar. O moj bog. Našla ga bom in postala bom njegova mama. In to sem storila." Priljubljeni zvezdnici je to tudi uspelo in na koncu je posvojila tudi njegovega prijatelja.

Sia je novico o posvojitvi prvič potrdila maja v intervjuju za enega od ameriških radijev in povedala, da je najstnika posvojila, potem ko sta zaradi polnoletnosti zapustila rejništvo. "V bistvu sem lani posvojila dva sinova. Oba sta bila stara 18, zdaj sta že 19. Rada ju imam," pripoveduje in doda, da se je za ta korak odločila, saj je vedela, da sta zaradi let neprimerna za nadaljnje življenje v rejništvu in bi se zato morala osamosvojiti. Na začetku poletja, natančneje junija, je bila gostja v oddaji Good Morning America, kjer je spregovorila o njihovem skupnem življenju.