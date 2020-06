Sia se je opravičila, ker je Nicki Minaj zamenjala za Cardi B

Sia je doživela plaz kritik in komentarjev in nato izbrisala objavo, v kateri je Nicki zamenjala za Cardi B.

Do zmešnjave je prišlo, ko je sledilec na družbenem omrežju Sio povprašal o tem, če bi kadarkoli želela sodelovati s pevko Nicki Minaj in ob tem objavil tudi fotografijo raperke. Sia je oboževalcu odgovorila in pri tem označila tudi ime pevke Cardi B : ''Obožujem @iamcardib. Z njo bi želela sodelovati kadarkoli!''

Večina oboževalcev, ki je lapsus spregledala, je bila zaradi potencialnega sodelovanja med Sio in Cardi navdušena, medtem ko so tisti, ki so privrženci Nicki takoj napadli Sio z grobimi odzivi na Twitterju. Vsak je dodal tudi oznako #siaisoverparty. ''Punca, umakni lase z oči in poglej,'' ter ''Sia, nujno moraš izbrisati to objavo, ne šalim se,'' so bili samo nekateri od odzivov na pevkin spodrsljaj.