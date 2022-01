Sidney Poitier umrl zaradi posledic treh težkih bolezni

Manj kot dva tedna po smrti je javnost dosegla informacija o vzroku smrti legendarnega igralca Sidneyja Poitierja . Ta je umrl 6. januarja, star je bil 94 let. Prvi temnopolti oskarjevec je umrl zaradi usodne kombinacije treh težkih zdravstvenih stanj – srčnega popuščanja, Alzheimerjeve bolezni in raka prostate. Zvezdnik se je poslovil na svojem domu na Beverly Hillsu.

Sidney je za diagnozo rak prostate izvedel leta 1993, ko je bil star 66 let, vendar se je z boleznijo pogumno spopadel in prestal uspešen poseg. Njegov boj z Alzherimerjevo demenco pa je bil javnosti manj znan. Leta 2017 je z družino proslavil 90. rojstni dan, na fotografijah pa je bil v krogu najbližjih videti odlično razpoložen.

Poitier je v igralskem poklicu deloval kar 76 let, ob smrti pa je za seboj pustil ženo Joanna Shimkus Poitier , s katero je v zakonu preživel skoraj pet desetletij. O njegovi smrti so medije najprej obvestili z njegovih rodnih Bahamov, to je storil tamkajšnji minister za zunanje zadeve Fred Mitchell .

Igralec se je kot prvi temnopolti predstavnik tega poklica leta 1963 razveselil oskarja za glavno moško vlogo v filmu Lilies of the Field, po tem, ko je nominacijo za vlogo v filmu The Defian Ones prejel že pet let prej. Akademija mu je leta 2001 podelila tudi častnega oskarja.